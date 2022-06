Merel Beks bevestigt breuk met StukTV-Thomas: ik voel me verraden

Zij geeft verder geen details over de breuk. Maar op het juicekanaal Life of Yvonne verscheen dinsdag een filmpje waarop te zien is hoe Thomas zoent met een andere vrouw. „En NEE, dit is niet Merel zelf, hij zal wel een type hebben”, voegt Yvonne daaraan toe.

Tekst loopt door onder de video.

De geruchten over de breuk circuleerden al langer. Merel stelde recent nog een stapje terug te doen en niet veel meer op sociale media te delen. Thomas reageert dinsdag op Instagram Stories. Hij rept met geen woord op de aantijgingen van Merel, maar neemt wel uitgebreid afscheid. „Lieve Merel, ik vind het heel rot dat het op deze manier heeft moeten verlopen (ook een note to myself...)”, begint hij zijn bericht. „We hebben ruim een half jaar met elkaar gedatet, mooie tripjes beleefd, veel momenten samen gedeeld en enorm veel gelachen. Helaas lopen dingen soms anders dan dat je in eerste instantie voor ogen hebt.”

Hij voegt er aan toe: „Twee weken geleden heb ik na een superfijne tijd, goede gesprekken, maar ook lastige momenten het besluit gemaakt er een punt achter te moeten zetten. Dit is nooit leuk... We wilden het nieuws samen naar buiten brengen op een door ons gekozen moment, echter gezien de huidige omstandigheden deel ik het op deze manier.”

„Ik ben ontzettend dankbaar voor de afgelopen periode. We hebben een ontzettend mooi avontuur gehad en je hebt een plekje in mijn hart. Ik gun je de wereld. Liefs, Thomas”, aldus de Bachelor.

Afgelopen vrijdag beweerde hij nog in zijn ochtendshow op SLAM! dat er geen vuiltje aan de lucht was. Zo stelde hij dat hij nog steeds samen zou zijn met Merel. Zij leerden elkaar eerder dit jaar kennen dankzij het programma De Bachelor, waarin Thomas op zoek ging naar liefde.