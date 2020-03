Verjaardag Rachel legt nieuw familiedrama bloot

Ⓒ Ferry de Kok

Een opvallende verandering op de gastenlijst van RACHEL HAZES, die in hartje Amsterdam haar VIJFTIGSTE VERJAARDAG vierde! Daar verscheen wel haar zoon ANDRÉ, met wie zij jarenlang gebrouilleerd was, maar ontbrak nu weer ineens haar dochter ROX! Het lijkt opnieuw hommeles te zijn in de ooit zo hechte clan, waar Rachel en Monique elkaar nog even ontlopen…