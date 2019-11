Hillary Clinton wil Meghan knuffelen

De oud-presidentskandidaat, die eerder al schande sprak van de harde aanpak van Meghan, zegt dat het schandalig is dat ook veel werd gesproken over de huidskleur van de hertogin van Sussex. „Ik denk dat als je op sociale media teruggaat naar de tijd dat de verloving werd aangekondigd, dat ras zeker een element was dat werd besproken”, aldus Clinton. „En om te bedenken dat een aantal van jullie mainstream media dat daadwerkelijk hebben gedrukt en hebben aangedikt, is hartverscheurend en fout.”

Clinton vindt het belachelijk dat er negatief over het koppel wordt gesproken. „Ze had zelf van alles bereikt en dan wordt ze verliefd en wordt hij verliefd op haar. Iedereen zou dat moeten vieren want het is een oprecht liefdesverhaal. Je hoeft maar naar ze te kijken om dat te zien.” De kwestie wakkerde ook de moedergevoelens van de politica aan. „Als moeder wil ik gewoon mijn armen om haar heen slaan. Oh mijn god, ik wil haar knuffelen. Ik wil haar vertellen dat ze het moet volhouden, dat ze zich niet uit het veld moet laten slaan door slechte mensen. Kop op en doe wat jij denkt dat goed is.”

Clinton is de zoveelste in het rijtje van bekende mensen die het opnemen voor Meghan. Eerder keurden onder anderen George Clooney, Ellen DeGeneres en Elton John het af hoe de hertogin slachtoffer is van de media. Harry en Meghan besloten zelf ook recent dat het genoeg was en klaagden verschillende Britse tabloids aan.