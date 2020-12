Mathilde: Houd plotselinge aandacht voor psychisch leed door pandemie vast

Mathilde, die zich als pleitbezorgster voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in het bijzonder inzet voor mentale gezondheid, sprak over de impact van de coronacrisis op het psychische gestel van mensen. Zo somde koningin op dat mensen onder meer kampen met het verlies van dierbaren, hun baan kwijtraakten, last hebben van eenzaamheid en dat huiselijk geweld is toegenomen.

Maar de coronacrisis is ook een wake-upcall geweest, zei Mathilde. „Het heeft zowel op nationaal als op internationaal niveau een gesprek op gang gebracht over het belang van geestelijke gezondheid en welzijn in onze samenlevingen. Vrij plotseling begonnen media en commentatoren, besluitvormers en gewone burgers grote belangstelling te tonen voor de zware psychosociale gevolgen van de pandemie - en van de lockdown - op het geestelijk welzijn. Soms was dit letterlijk voorpaginanieuws.”

Depressie en angsten

De koningin hoopt dat dit een blijvend effect is. „We kunnen dit bewustzijn niet doen vervagen. We moeten deze kans aangrijpen en het gesprek moet door blijven gaan. We kunnen putten uit deze ’ontdekking’ van eerlijk spreken over mentale problemen.”

Mathilde vindt dat er geen stigma meer mag heersen op het praten over mentale gezondheid, aangezien het in haar ogen geen nieuws is dat veel mensen worstelen met problemen. „We wisten dat te veel mensen in onze maatschappijen kampten met depressie en angsten. We wisten dat er een toename was van burn-outs. We wisten dat de zelfmoordcijfers in veel Europese landen verschrikkelijk zijn. We leven in een wereld waarmee we soms moeilijk kunnen omgaan. We moeten niet bang zijn om onze kwetsbaarheden te herkennen. De juiste hulp daarvoor zoeken maakt ons alleen maar sterker.”