Liv Tyler verliest hoofdrol door reisverbod

Liv woont met haar Britse man en twee kinderen in Londen, maar de opnames van 9-1-1: Lone Star vinden plaats in Los Angeles. Tijdens de draaiperiode voor het eerste seizoen kwamen haar twee jongste kinderen over in schoolvakanties, maar nu onduidelijk is of Liv, haar man en hun kinderen heen en weer kunnen reizen, heeft de actrice er voor gekozen bij haar gezin te blijven.

De makers van de serie, een spin-off van 9-1-1 met naast Tyler ook Rob Lowe in de gelederen, laten aan Deadline weten dat de actrice mogelijk in de toekomst terugkeert in Lone Star. „We hebben ervan genoten om met Liv te werken en zijn haar voor altijd dankbaar voor haar rake, krachtige vertolking van Michelle Blake. Hoewel we de verhaallijn rond Michelle hebben kunnen afsluiten, hebben we het gevoel dat er meer te vertellen is. Onze deur zal altijd openstaan voor een terugkeer.”