Rubens Salomé brengt 26,9 miljoen dollar op

Volgens het veilingshuis bezitten Mark Fish en zijn voormalige vrouw Rachel Davidson een van de belangrijkste privéverzamelingen van zeventiende eeuwse kunst. Hij is een gepensioneerde vastgoedmagnaat, zij een oud-rechter en omdat de twee in scheiding liggen, komt nu een deel van hun met zorg bijeengebrachte collectie onder de hamer. Behalve de Rubens verkopen de twee ex-geliefden ook werk van Italiaanse barokmeesters als Orazio Gentileschi, Giulio Cesare Procaccini en de Fransman Georges La Tour.

Vooraf werd door de experts van het veilinghuis verwacht dat de Rubens 25 tot 35 miljoen dollar zouden opbrengen, dat was een realistische schatting, zo bleek. Het schilderij van Salomé is een vrij vroeg werk van de kunstenaar. Het dateert uit een sleutelperiode in zijn oeuvre. In 1609 kwam Rubens na acht jaar in Italië gewoond en gewerkt had terug naar zijn geboortestad Antwerpen omdat zijn moeder ziek was.

Caravaggio

Tijdens zijn verblijf in Italië werkte hij als hofschilder van Vincenzo Gonzaga, de hertog van Mantua. Hij reisde veel en bezocht o.a. Venetië, Genua, Florence en Spanje. Later verhuisde hij naar Rome, waar hij het werk van Michelangelo en Caravaggio bestudeerde. Het schilderij dat nu geveild wordt, toonde overduidelijk de Italiaanse invloed op zijn ontwikkeling. Terug in Antwerpen zou hij uitgroeien tot een van de belangrijkste internationale schilders van de barok.