Abrupt einde TV Show was niet de keuze van Ivo Niehe

„We praten volop met zijn vaste producent over de ontwikkeling van iets nieuws. Dat moet een programma worden dat bij Ivo past, uiteraard: toegankelijk, begrijpelijk en met een snufje cultuur”, aldus Van Stade. „Wat zeg ik: een stevige dosis cultuur. Of het zeker is dat er een nieuw programma komt? Niets is zeker, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

De laatste aflevering van de TV Show was op 2 januari te zien, maar toen waren er al gesprekken gaande over een nieuwe invulling van het tv-werk van presentator Ivo Niehe. In de laatste uitzending was André van Duin te gast. Hij was de afgelopen veertig jaar het vaakst te zien in het programma, waarin Niehe bekende Nederlanders en bekende internationale artiesten opzoekt. In de laatste aflevering werd teruggeblikt op gesprekken met onder anderen Tina Turner, David Bowie, Prince en Oprah Winfrey.