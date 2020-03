Oprah Winfrey weerspreekt ’afschuwelijke’ geruchten FBI-inval en link Weinstein

De roddels verspreiden zich als een lopend vuurtje, maar er is niks van waar volgens Oprah. „Ik krijg net een telefoontje dat mijn naam trending is op Twitter”, twittert de 66-jarige presentatrice. „Iemand maakt me belachelijk door iets afschuwelijks. Het is niet waar. Ik ben niet overvallen en ik ben niet opgepakt.” Oprah laat ook weten dat ze gewoon hetzelfde aan het doen is als de rest van de wereld. „Ik ben bezig met ontsmetten en mezelf distantiëren van andere mensen, net zoals de rest van de wereld. Blijf veilig, iedereen.”

Regisseur Ava DuVernay verdedigt Oprah na het voorval. „Trolls en bots helpen dit walgelijke gerucht de wereld in, gemene mensen zorgen ervoor dat het zich verspreidt. Oprah doet al jaren goed werk voor anderen, geeft honderden miljoenen aan goede doelen. Ze gebruikt het misbruik dat haar als kind overkwam om anderen te helpen. Degenen die hier aan meededen moesten zich schamen.”