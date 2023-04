’Koning Charles wilde tabloidzaak van prins Harry stoppen’

De prins beschuldigt tabloid The Sun van het hacken van telefoons van leden van de koninklijke familie. Harry besloot in 2019 naar de rechter te stappen en werd toen naar eigen zeggen op het matje geroepen omdat de zaak „effect” op de familie zou hebben. Dat was „een dringend verzoek (of eigenlijk meer een eis) van mijn vader”, zei de prins.

In de zaak kwam dinsdag ook aan bod dat Harry’s broer prins William in 2020 zou hebben geschikt met NGN over het hacken van zijn telefoon. Volgens Harry heeft William een „erg groot bedrag” gekregen. De uitgeverij ontkent deze deal. De woordvoerder van William wil niet op de zaak reageren.