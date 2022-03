Melinda Gates had nachtmerries over ’weerzinwekkende’ Jeffrey Epstein

„Zoals ik al zei, het ligt niet aan één ding, er speelde veel. Maar ik vond het niet leuk dat hij contact had met Jeffrey Epstein, nee”, vertelt ze openhartig. „Ik heb Jeffrey Epstein precies één keer ontmoet, want ik wilde zien wie deze man was”, biecht ze op. „Zodra ik de kamer binnenstapte, had ik er al spijt van. Hij was weerzinwekkend. Hij is het vleesgeworden kwaad. Ik heb er nachtmerries over gehad.”

Ze leeft dan ook erg mee met alle vrouwen die met hem te maken hebben gehad. „Mijn hart breekt als ik aan al deze jonge vrouwen denk... Want als ik me zo al voelde, terwijl ik hier de oudere vrouw ben... Mijn god, ik vind het verschrikkelijk voor die jonge vrouwen. Het is walgelijk.”

Bill heeft overigens altijd ontkend een zakelijke of vriendschappelijke relatie met Epstein te hebben. „Er waren mensen om hem heen die zeiden: ’Hé, als je sponsoren zoekt, dan moet je bij Epstein zijn want hij kent veel rijke mensen”, verklaarde hij in 2019 aan The Wall Street Journal. Hij voegde daaraan toe dat hij ’wenste dat ze elkaar nooit hadden ontmoet’ en ’een fout had gemaakt’ door te denken dat Epstein hem had kunnen helpen.

Ontrouw

In mei vorig jaar kondigden Bill en Melinda aan na een huwelijk van 27 jaar uit elkaar te gaan, waarna al snel duidelijk werd dat Bill haar had bedonderd met een andere vrouw. Iets wat ze hem in eerste instantie had vergeven. „Ik geloof volledig in vergevingsgezindheid, dus ik dacht dat we er wel doorheen zouden komen”, verklaart ze. „Er kwam echter een moment waarop ik er genoeg van had en ik me realiseerde dat het gewoon niet gezond was. Ik kon niet meer vertrouwen op wat we hadden.”

Bill en Melinda trouwden in 1994 en hebben drie kinderen. Sinds 2000 zetten ze zich met hun Bill & Melinda Gates Foundation samen in voor goede doelen. Dat blijven ze ook na hun scheiding doen.