Netflix-serie levert in Frankrijk zowel hoge kijkcijfers als kritiek op Fransen speuren naar missers in ’Emily in Paris’

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Emily (Lily Collins) en Alfie (Lucien Laviscount) in de populaire Netflix-serie ’Emily in Paris’. Ⓒ Foto Stéphanie Branchu / Netflix

Ook seizoen twee van Emily in Paris wordt in Frankrijk weer royaal van commentaar voorzien. Tegelijkertijd is de serie vol clichés over hun eigen land mateloos populair onder Fransen. En dat is wat pijnlijk om onder ogen te zien.