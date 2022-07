Lowlands wil festivalmuntjes verbannen

De zegsman beklemtoont dat dit voornemen dus nog niet geldt voor de komende editie die half augustus plaatsvindt. „Maar in 2023 of 2024 willen we wel die stap gaan maken”, meldt hij. Het festival onderzoekt nog wat de mogelijke problemen zijn die alleen betalen per pin opleveren.

Zo is het lastig om op het hele festivalterrein van 75 hectare alle bars op het elektronische betalingssysteem aan te sluiten. Maar volgens het festival behoort dit probleem inmiddels tot het verleden. Een belangrijke reden om over te gaan tot bancaire betaling, is dat het soms moeilijk is om bij elk product eerlijke prijzen te berekenen met hele en halve muntjes.