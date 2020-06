Danseres houdt afstand met tutu van 3 meter doorsnee

Loodzwaar was het, vertelt Hilli aan het ANP. Want terwijl ze lange tijd niet zo intensief had gedanst door de coronacrisis, woog het gevaarte - voor de gelegenheid van spijkerstof - ook nog eens vele malen meer dan een gewone tutu. Daarbij vergde de dansrok andere bewegingen dan normaal. „Het was een pure schok voor mijn lijf”, aldus de Finse die wel genoot van het ’opwindende’ avontuur.

„Eindelijk weer echt dansen, in het openbaar, dat is wat ik wilde. Ik kan het gevoel gewoon niet beschrijven. Het stemde me ook hoopvol, ik voelde me op weg naar een nieuwe toekomst”, zegt Hilli. Maar tegelijk had ze het gevoel dat ze eindelijk weer een beetje normaal bezig was, ’zoals het zou moeten zijn.’

Lastig aantrekken

Alleen die tutu werkte aan dat laatste gevoel natuurlijk niet mee: „Alleen het aantrekken was al een enorme toer.” En je kunt er lang niet alles mee. „Het komt meer neer op de voeten en het bovenlichaam.”

Ze maakte de film met een mannelijke partner, Manu Kumar, die in de film van huis gaat en op zijn manier mensen ontwijkt op weg naar het theater, waar hij Hilli treft om samen te dansen op het podium. „Het was heerlijk om weer echt met mensen samen te werken en te dansen, zegt Hilli. „Ook al konden mijn partner en ik elkaar niet aanraken, was er toch connectie, het werkte.”

Navigeren en passeren

Volgens choreograaf Wörtmeyer maakt de enorme afmeting van de tutu de dansers extra creatief in navigeren en passeren, dingen waarmee we nu allemaal te maken hebben: „Terwijl de dansers zich een weg banen door de stad, dansen ze de dans die we allemaal ervaren wanneer we mensen op straat passeren en proberen 1,5 meter afstand te houden”, zegt Wörtmeyer.