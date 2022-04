Louis C.K. wint Grammy: ’Cancelcultuur bestaat niet’

Toen de kanshebbers voor de Grammy’s van dit jaar in november werden bekendgemaakt was er al het een en ander te doen om de nominatie van Louis C.K., maar ook om die van Marilyn Manson, die door verschillende vrouwen wordt beschuldigd van seksueel misbruik. De voorzitter van de organisatie achter de Grammy’s, de Recording Academy, zei toen: „We kijken niet naar de geschiedenis van mensen, we kijken niet naar hun strafblad. We kijken naar niets anders dan onze eigen regels voor wie er kans maakt, gebaseerd op releasedata en andere criteria.”

En op basis van die criteria ging Louis C.K. dus naar huis met een Grammy voor het beste comedy-album. Hij won de prijs voor zijn comedyspecial ’Sincerely Louis CK’. In de special gaat hij in op de beschuldigingen van seksueel wangedrag en hoe het voor hem was om daarna weer deel te nemen aan het publieke leven. Ook Lavell Crawford, Chelsea Handler, Lewis Black, Nate Bargatze en Kevin Hart waren genomineerd voor de prijs.

Seksuele intimidatie

De winst van Louis C.K. zorgt online voor verontwaardiging. Velen concluderen dat de cancelcultuur - waar zeker de laatste tijd vaak over gesproken wordt - niet lijkt te bestaan. Ook vakgenoten reageren boos. „Louis CK heeft zojuist een Grammy gewonnen. De cancelcultuur lijkt behoorlijk selectief, niet? En heel erg bedankt aan onze industrie om ons opnieuw te vertellen dat slachtoffers er niet toe doen”, schreef Sarah Ann Masse, een van de ruim 80 vrouwen die Harvey Weinstein beschuldigde van seksuele intimidatie, aanranding of verkrachting.

Komiek Jen Kirkman noemde zijn overwinning een 'kick in the c*nt'. „Na een weekend doorgebracht te hebben in een angstaanjagende instelling voor geestelijke gezondheidszorg en honderden keren lastiggevallen te zijn door mannelijke fans van Louis C.K. op mijn sociale media, is dit een kick in the c*nt. Iedereen heeft een hekel aan vrouwen”, twitterde ze.

Spijt

Vijf vrouwen vertelden in het najaar van 2017 aan de New York Times dat de comedian zich seksueel had misdragen. Hij zou in hun bijzijn hebben gemasturbeerd. In een verklaring liet Louis destijds weten erg veel spijt te hebben van zijn daden. „Ik zei tegen mezelf dat wat ik deed oké was, omdat ik een vrouw nooit mijn penis liet zien zonder het eerst te vragen, wat ook waar is”, schreef hij. „Maar later in het leven heb ik geleerd, te laat, dat wanneer je macht hebt over een andere persoon, hen vragen om naar je piemel te kijken, geen vraag is. Het is een hachelijke situatie voor hen. De macht die ik had over deze vrouwen is dat ze me bewonderden. En ik hanteerde die macht op onverantwoordelijke wijze.”

Een jaar later maakte de comedian zijn comeback, waarbij hij grappen over zijn wangedrag zeker niet schuwde. „Ook als ze ja zeggen, doe het dan alsnog niet, want het is niet erg populair. Doe het gewoon niet!”, waarschuwde hij zijn publiek met een knipoog.

Louis C.K komt in juni naar Nederland voor twee optredens in Koninklijk Theater Carré.