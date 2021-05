Hollywoodsterren rouwen om acteur Charles Grodin

„Charles Grodin in Heartbreak Kid, Real Life, Heaven Can Wait. Hij was zo grappig. Hij wist van elk klein dingetje iets geweldigs te maken”, schrijft Ben Stiller op Twitter.

Steve Martin, met wie Grodin in The Lonely Guy speelde, reageerde ook op het nieuws. „Zo verdrietig om te horen. Hij was een van de grappigste mensen die ik ooit heb ontmoet.”

Ook de crew van The Muppets, waarin Grodin meerdere keren een kleine rol vertolkte, laat van zich horen. „Er waren er maar weinig zo grappig, getalenteerd en hardwerkend als onze vriend Charles Grodin”, schrijven Kermit en co op Twitter. „Hij heeft onze harten gestolen.”

Grodin werd vooral bekend door zijn rollen in films als Beethoven, Midnight Run en The Heartbreak Kid. In de jaren negentig besloot Grodin te stoppen met acteren en presenteerde hij zijn eigen talkshow voor de zender CNBC.

Jaren later nam hij toch weer rollen aan en was hij te zien in onder meer de While We’re Young (2015). Zijn laatste film was The Private Life of a Modern Woman uit 2017.