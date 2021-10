Vierde ex-man (49) Ivana Trump overleden

Het overlijden van Rubicondi werd vrijdag aangekondigd door de Italiaanse tv-persoonlijkheid Simona Ventura, die een foto van zichzelf en de acteur op Twitter plaatste met het volgende bericht: „Bedankt voor de reis die we samen hebben gemaakt, voor de ruzies, maar ook het lachen. We hebben zoveel samen gedaan. Goede reis. RIP.” De Italiaanse nieuwszender Internapoli meldde dat de acteur al een jaar ziek was, hij leed aan huidkanker.

In 2008 stapte het stel in het huwelijksbootje. De extravagante bruiloft zou ruim 3 miljoen dollar hebben gekost en werd georganiseerd door Ivana’s tweede ex-man Donald Trump in zijn Mar-A-Lago-resort in Palm Beach. Amper een jaar later werd de scheiding aangevraagd, omdat de langeafstandsrelatie destijds niet zou werken. Volgens vrienden hervonden de twee de liefde en waren er zelfs plannen om te hertrouwen.