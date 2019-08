Rapport Ed Sheeran op tentoonstelling

Naast schoolrapporten is er ook een afwijzingsbrief van een muziekopleiding die Ed volgde. In de brief is te lezen dat de nu mateloos populaire zanger een zeer slechte beoordeling heeft gekregen over het eerste jaar van de opleiding. Volgens vader John Sheeran kwam dat omdat zijn zoon al na drie weken teleurgesteld van de opleiding was vertrokken.

Ed koos toen voor een carrière in de muziek en ging het voorprogramma verzorgen van Just Jack. Ook daarvan is een poster te zien. Ook wordt een postertje tentoongesteld van zijn eerste optreden evenals de setlist met veertig songs. Verder is er ook ruimte voor foto’s van zijn middelbare schooltijd. Zo is Ed te zien als T Bird, een rolletje dat hij speelde in de schoolmusical Grease.

De tentoonstelling is tot begin mei van het volgend jaar gratis te bezoeken in Ipswich.