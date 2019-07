Journalist trekt boekendeal terug na arrestatie Epstein: ’Not done’

Het boek over Jeffrey Epstein zou al verkocht zijn aan uitgeverij Viking, zeggen bronnen aan Page Six. Maar toen volgde de spraakmakende arrestatie van de steenrijke man die meerdere minderjarige meisjes misbruikte. Het verhaal over hem werd daarmee enorm groot en aantrekkelijk voor uitgevers. Reden voor Julie K. Brown om haar vergevorderde deal met uitgeverij Viking terug te trekken en opnieuw de boer op te gaan met het boek.

Het leidt tot opgetrokken wenkbrauwen in de traditionele uitgeverswereld. „In de uitgeverij geldt: als je een deal maakt, heb je een deal”, aldus een insider. Hoe ver de deal precies was, is niet bekend: het zou allemaal al wel op papier staan, en verder zijn dan een eerste opzet, maar nog niet tot in de puntjes uitgewerkt.

Daarbij zou Brown ook haar literaire agency ICM Partners vaarwel gezegd hebben, claimen de bronnen. De journalist laat zich nu vertegenwoordigen door Sterling Lord Literistic. Zij willen niet op dit nieuws reageren.

Arrestatie

Brown was degene die de de deal onthulde die Epstein in 2008 had gemaakt met de aanklager: hij bekende schuld in twee aanklachten wegens prostitutie waardoor hij een veel zwaardere straf wegens het misbruik van minderjarige meisjes ontliep. Die overeenkomst werd geheimgehouden voor de slachtoffers in de misbruikzaak. Ook wist Brown tachtig vermeende slachtoffers op te sporen. In juli werd Jeffrey Epstein opnieuw gearresteerd.

