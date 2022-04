Documentaire over prinses Delphine vanaf mei te zien in Nederland

In de documentaire vertelt de 54-jarige prinses Delphine voor het eerst over verschillende fases in haar roerige leven. Daarbij laat ze ook foto’s zien uit haar eigen archief en deelt ze kiekjes uit familiealbums. In de driedelige tv-special komen ook haar partner, moeder en vrienden aan het woord, net als haar advocaten, journalist Mario Danneels, paleismedewerkers en vrienden uit de kunstwereld.

Op 17-jarige leeftijd hoorde Delphine dat koning Albert, die ze toen kende als goede vriend van haar moeder, haar biologische vader is. Jarenlang voerde ze een juridische strijd om erkenning, maar de vader van koning Filip ontkende tot begin 2020 dat hij haar biologische vader was. Dna wees uit dat zijn bewering onjuist was. Delphine kreeg de titel prinses van België en de nieuwe achternaam Van Saksen-Coburg.

Delphine: mijn verhaal werd geregisseerd door de Belgische documentairemaker Chris Michel en is een coproductie tussen een Franstalige en een Nederlandstalige Belgische zender.