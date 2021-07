Matt Damon raakt niet uitgesproken over ’Bennifer’

Toen hem gevraagd werd wat hij ervan vond om zijn beste vriend ineens weer volop in het nieuws te zien met zijn relatie, antwoordde Matt: „Ja, dat is best vreemd natuurlijk. Zeker als je bedenkt hoe vreselijk ze 18 jaar geleden door de pers zijn behandeld. Dat is nu gelukkig wel anders.”

Ben en Jen vieren momenteel vakantie in Europa, maar volgens Matt reageert zijn ’bestie’ altijd op zijn appjes. „Ik hoef maar iets over onze favoriete honkbalclub de Boston Red Soxs te sturen en hij appt meteen terug, haha!”