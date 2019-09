Dochter voor Esther Vergeer

„Geen woorden kunnen het geluk beschrijven wat we voelden toen we jou eindelijk zagen!”, schrijft Esther op Instagram.

Jinte kwam met behulp van een draagmoeder ter wereld. Esther bedankt de vrouw uitgebreid. „Soms als je zoiets dierbaars en prachtigs maakt, heb je een extra hart nodig en we hadden het beste hart dat we ons konden wensen. Jerica, heel erg bedankt dat je onze langgekoesterde droom in vervulling hebt laten gaan. Je bent de meest liefdevolle persoon die we kennen.”

