’Diana had Harry juist zo graag als steun voor prins William gezien’

Diana zag voor Harry een duidelijke rol weggelegd als rechterhand voor de toekomstige koning William Ⓒ Getty Images

Al is het door corona een veel kleinschaliger gebeuren geworden dan aanvankelijk gepland, komende dinsdag is het dan zover. De onthulling van het standbeeld ter ere van Diana’s zestigste geboortedag, door haar zonen Harry en William. Een mooi gebaar, maar zou the People’s Princess vanuit de hemel toekijken, dan zou ze vooral kapot zijn van wat er van de broederband tussen de twee Britse prinsen geworden is, stelt haar biograaf. Zij zag immers zo sterk voor zich hoe de broers zouden samenwerken als William ooit koning wordt.