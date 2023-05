Natalie Portman: ’Dubbele standaard op filmfestival Cannes’

„De hele film gaat heel erg over de verschillende rollen die we spelen in verschillende omgevingen, voor verscheidene mensen, zelfs voor onszelf”, tekende Variety op. „Zelfs hier gebeurt het, met de verschillende manieren waarop vrouwen geacht worden zich te gedragen op dit festival vergeleken met mannen.”

„Hoe we eruit zouden moeten zien, hoe we ons zouden moeten gedragen”, gaat de Oscar-winnares verder. „De verwachtingen zijn elke keer anders en die hebben effect op hoe je je gedraagt. Je wordt absoluut gedefinieerd door de sociale structuren om je heen.”

Mede daarom was ze blij met haar rol in May December, waarin ze onder anderen naast Julianne Moore te zien is. „Het is geweldig om deel uit te maken van een film als deze”, aldus Portman. „Die twee complexe vrouwelijke karakters zitten met heerlijke conflicten.”