Paleis deelt oude beelden van prins Philip

Het filmpje is een samenstelling van herinneringen „uit het buitengewone leven” van de hertog. „Uniek door zijn uitgebreide ervaring en de oorlogsgeneratie waar hij deel van uit maakte”, aldus het Britse hof. Bij de foto’s is de voordracht van het gedicht The Patriachs te horen van de Engelse hofdichter Simon Armitage. Dit gedicht is speciaal voor de echtgenoot van koningin Elizabeth geschreven.

Op het filmpje zijn afwisselend oude en recentere foto’s te zien uit het leven van prins Philip. Zo deelt het hof afbeeldingen van de hertog en koningin Elizabeth uit de eerste jaren van hun 73-jarige huwelijk, maar er zijn ook momenten te zien van een oudere prins Philip, die in 2017 een stap terug deed binnen het Britse koningshuis en sindsdien een teruggetrokken bestaan leidde.

De koninklijke familie heeft sinds het overlijden van de 99-jarige hertog meerdere afbeeldingen gedeeld. Zo bracht Buckingham Palace woensdag een reeks niet eerder gepubliceerde foto’s naar buiten waarop onder anderen Philip en koningin Elizabeth met zeven van hun achterkleinkinderen te zien zijn.