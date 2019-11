John de Bever wil niet hand in hand met man over straat

Door zijn vroegere carrière als profvoetballer is John de enige openlijk geregistreerde homoseksuele profvoetballer van Nederland. In 2009 trouwde hij met zijn vriend Kees. De twee zijn al jaren dolgelukkig met elkaar, maar tonen in het openbaar weinig affectie. „Ik loop zelf trouwens nooit hand in hand over straat met mijn man Kees. En als ik hem een kus wil geven, doe ik dat binnenshuis. Hou dat gewoon lekker voor je, vind ik”, aldus John in een interview met Veronica Magazine.

Ook heeft John weinig met evenementen als Pride Amsterdam: „Zien de mensen een 68-jarige nicht in een leren string op een boot staan dansen. Denken ze dat alle homo’s zo zijn. Daar bereik je toch niets mee, als je wilt integreren?”