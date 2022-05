Diddy lanceert nieuw platenlabel

Combs, die heeft gewerkt onder de namen Puff Daddy, Puffy, P. Diddy en Diddy, brengt zelf het eerste album van Love Records uit. Daarna wil hij het platenlabel inzetten voor samenwerkingsverbanden van ”’s werelds beste artiesten, producers en songwriters”, zo laat hij dinsdag in een statement weten.

„Muziek is altijd mijn grootste liefde geweest”, vertelt de 52-jarige in het persbericht. „Love Records is het volgende hoofdstuk waarin ik terugkeer naar die liefde en de beste muziek van mijn leven maak. Ik wil me met het label richten op tijdloze R&B gemaakt door de volgende generatie artiesten en producenten. Motown is de perfecte partner voor mijn album en ik kijk ernaar uit bij te dragen aan hun historie.”

De naam van het nieuwe platenlabel verwijst naar de recentste naamsverandering van Diddy zelf. Die liet zijn officiële tweede naam, die eigenlijk John was, vorig jaar veranderen in Love. Hij deelde toen een foto van zijn nieuwe rijbewijs, waarop de naam Sean Love Combs staat.