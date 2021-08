Premium Het beste van De Telegraaf

B&B vol liefde: veel klusjes, paar kusjes

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Caroline stelt eindelijk haar hart open voor Eric. Ⓒ foto RTL

Soms voelde het meer als een wedstrijd om de Gouden Hamer dan om het hart van de B&B-eigenaren. Vooral Caroline in Zwitserland, Debbie in Italië en Roosendaalse Roxanne spannen de kroon in het verzinnen van klusjes. Zoals iemand op sociale media opmerkte: B&B vol liefde geeft een perfect beeld waarom sommige mensen al heel lang vrijgezel zijn.