Karlie Kloss verwelkomt tweede kind

Het kindje is afgelopen dinsdag geboren. „Welkom op de wereld”, schrijft Kushner bij een foto van de baby. De naam en het geslacht van het kindje zijn nog niet bekendgemaakt. Kloss (30) en Kushner (38) hebben samen al een 3-jarige zoon. De twee zijn sinds 2018 getrouwd.

Tekst gaat verder onder Instagrambericht.

In mei kondigde zij haar zwangerschap aan op het Met Gala in New York. Tijdens het evenement vroeg ET haar op de loper waarom zij ervoor koos om haar zwangerschap daar aan te kondigen. „Dit is natuurlijk de belangrijkste avond in de mode. En het verbaast me eerlijk gezegd dat ik het überhaupt zo lang geheim heb kunnen houden”, zegt het model.

