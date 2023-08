Georgina Verbaan (43) openhartig over dateperikelen: ’Ik vind swipen niet romantisch’

In deze tijd van ruzie en polarisatie kunnen er niet genoeg programma’s over de liefde op televisie te zijn. SBS doet vanaf deze week zijns duit in het zakje met Date smakelijk, waarin vrijgezellen via een maaltijd een leuke andere single aan de haak proberen te slaan. Georgina Verbaan en Patrick Martens begeleiden de deelnemers.

Georgina Verbaan en Patrick Martens presenteren samen het nieuwe datingprogramma Date smakelijk. Ⓒ TALPA NETWORK