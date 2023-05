Prinses Catherine te zien in openingsvideo Eurovisie Songfestival

In het filmpje zong de winnende act van vorig jaar, Kalush Orchestra uit Oekraïne, hun winnende lied Stefania. Naast Catherine kwamen verscheidene andere bekendheden langs, onder wie Andrew Lloyd Webber, Joss Stone en Sam Ryder. Het fragment is opgenomen in Windsor Castle.

In totaal doen 26 landen mee in de finale. Mia en Dion, die namens Nederland meededen, wisten zich in de eerste halve finale niet te kwalificeren voor de finale.