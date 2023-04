Caroline van der Plas: ’Martien Meiland en ik zijn familie’

Volgens het TikTok-account Stamboom van Nederland zijn de oudovergrootouders van Caroline de oudgrootouders van Martien, wat betekent dat ze 1 procent hetzelfde gen delen. „Ik had Martien gelijk even een appje gestuurd van: ’Hé, we zijn familie!’ Hij vond het ook om te gillen.”

Caroline en Martien hebben elkaar eerder ontmoet, toen ze samen gingen logeren bij Boerderij van Dorst. De twee hadden gelijk een goede klik. „Ik vind het echt een fantastische vent. Hij is zo grappig, leuk en aardig. Dat is het bloed dat door onze aderen stroomt waarschijnlijk.” Ze kan het nog steeds niet geloven. „Het is gewoon echt waar: Martien en ik zijn familie. Ik kan geen kerstmis meer vieren zonder Martien”, grapt ze aan Shownieuws.

Overigens staan er op het TikTok-account meerdere bekende Nederlanders die verre familie van elkaar blijken te zijn, waaronder Wilfred Genee en Epke Zonderland, Winston Gerschtanowitz en Rachel Hazes en Mattie Valk en Wim Kok.