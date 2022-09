Johan Derksen: advocaat verslaat Thierry Baudet met een woordenboek

Johan Derksen Ⓒ ANP/HH

Als Thierry Baudet zijn aangifte tegen Johan Derksen voor zijn liquidatie-opmerking doorzet, dan strandt deze aangifte meteen. Dat stelde Derksen donderdagavond in het programma Vandaag Inside. Derksen zei in de uitzending van woensdag dat Baudet geliquideerd moest worden. Hij zei direct na de opmerking dat het een verspreking was.