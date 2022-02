Meesteroplichter Ari Olivier was de ’Tinder Swindler’ zonder internet

Gossip

Glennis Grace weer vrij, blijft wel verdachte: ’Zie het onderzoek met vertrouwen tegemoet’

Zangeres Glennis Grace is weer op vrije voeten. Volgens de politie in Amsterdam is ze samen met haar twee medeverdachten, onder wie haar zoon, heengezonden. De drie blijven nog wel verdachte, maar voor het onderzoek is het niet nodig ze langer vast te houden, meldt de politie.