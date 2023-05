Mia en Dion kregen ’zeebenen’ van draaischijf

„Als we het keer op keer achter elkaar aan het repeteren waren was het soms net alsof je van een boot kwam”, zegt Cooper. „Dan lag je later nog te draaien in bed.”

De draaischijf moet straks een van de troeven van het duo worden in de podiumpresentatie van het lied Burning Daylight. Het element is door mentors Duncan Laurence en Jordan Garfield bedacht. „Zodra het idee kwam dat we Eurovisie gingen doen, hadden zij al een idee hoe ze het voor zich zagen qua performance”, herinnert Nicolai zich. „De draaiende schijf hoorde daar al vanaf het begin bij. Dat is ook nooit een vraagstuk geweest.”

Harry Styles

De twee zijn zich ervan bewust dat de schijf een „extra moeilijkheidsgraad” met zich meebrengt. Eerder dit jaar deed Harry Styles tijdens de uitreiking van de Grammy’s ook een act met een draaiend podium en daar ging het mis. „Ja, die ging de verkeerde kant op. Maar als dat bij ons zou gebeuren, gaat dat niet zo veel uitmaken. Ik denk dat ik het in no time doorheb hoe ik het dan moet oppakken.” Volgens Cooper is de kans op een incident zoals dat bij Styles haast onmogelijk. „Deze heeft gewoon één motor die maar één kant op draait.”

Het bewegen op zo’n element was in het begin wennen. Eerst deden Nicolai en Cooper hun stapjes zonder te draaien om zeker te worden. „Toen dat liep werd het een soort tweede natuur en dan kan je ook het nummer erbij gaan zingen. En op een gegeven moment hoef je alleen nog maar in de emotie te stappen. Dat is waar we nu zijn beland: dat we die schijf op gaan, alleen maar met elkaar in de juiste emotie hoeven te zitten en de rest gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Maar je moet wel je koppie erbij houden.”

Hoe de act met de draaischijf er precies uitziet, is nog niet onthuld. Songfestivalorganisator EBU toonde afgelopen week slechts dertig seconden van de tweede repetitie. Maandag wordt het hele optreden voor het eerst voor het aanwezige publiek en de pers gedaan.