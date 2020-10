Opnames vierde seizoen Stranger Things hervat

De streamingdienst deelde vrijdag op Twitter een foto van een filmklapper om aan te kondigen dat de cast is teruggekeerd naar de set.

De opnames van de vierde reeks waren in februari gestart, maar moesten na een paar weken alweer worden gestaakt. De afgelopen weken werd al gefluisterd over nieuwe startdata, maar tot nu toe was er nog niets bevestigd.

Wanneer het nieuwe seizoen op Netflix verschijnt, is nog niet duidelijk. Door de vertraging is het aannemelijk dat dit pas volgend jaar is.