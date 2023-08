Glennis Grace weer op podium voor groot publiek: ’Ik heb mijn straf gehad'

Hierover vertelt ze aan Shownieuws: „Er is veel gebeurd natuurlijk, maar op een gegeven moment is het ook wel klaar. Ik heb mijn ding gedaan en mijn straf gehad. En alles wat ik wil is optreden, daar ligt mijn passie, dat is alles voor mij."

Glennis is blij dat ze weer aan de bak mag. „Ik word weer geboekt gelukkig, mensen zijn weer een heel stuk positiever.” Wat haar betreft is het dan ook de aftrap van haar comeback. „Na de zomer ga ik echt knallen, er zijn heel veel leuke dingen in het vooruitzicht”, aldus de 44-jarige zangeres.

Voor de veroordeling voor openlijke geweldpleging kreeg Glennis vorig jaar november een taakstraf van 200 uur opgelegd. Ze werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging. In mei vertelde ze aan Andy van der Meijde in zijn Youtube-serie dat ze deze heeft uitgevoerd op een begraafplaats.