Neil Young staakt rechtszaak tegen Trump

Maandag werd bij de rechtbank het verzoek ingediend de zaak te seponeren. Volgens The Hollywood Reporter hebben de juridische papieren er de schijn van dat er een schikking is getroffen, maar zowel de woordvoerders van Young als die van Trump wilden niet reageren.

In juni waren tijdens een rally in Tulsa Youngs liedjes Rockin’ In The Free World en Devil’s Sidewalk te horen. Op Twitter liet de Canadees-Amerikaanse zanger, geen voorstander van de Amerikaanse president, droogjes weten daar niet van gediend te zijn. „Ik vind dit niet oké”, zei hij toen.

Young besloot in augustus stappen te ondernemen. „De aanklager kan het niet toelaten dat zijn muziek als ’themalied’ wordt gebruikt voor een verdeeldheidzaaiende, on-Amerikaanse campagne die onwetendheid en haat promoot”, stond in de rechtbankdocumenten.

De president werd al door vele andere muzikanten dringend verzocht hun muziek niet meer te gebruiken. Meer dan vijftig artiesten, onder wie Mick Jagger, Lionel Richie en Sia, schreven een open brief waarin Amerikaanse politici worden opgeroepen om toestemming te vragen voor het gebruik van hun muziek tijdens campagnebijeenkomsten.