Opnieuw kijkersverlies voor Zomer met Art

De talkshow van Art Rooijakkers, die in de eerste week hulp krijgt van co-presentator Richard Groenendijk, valt voor de tweede maal buiten de kijkcijferlijst van de 25 best bekeken programma’s. De best bekeken talkshows zijn M en Pauw. Margriet van der Linden trok met M 884.000 kijkers, goed voor een zesde positie in de Top 25. Jeroen Pauw, die donderdag de Ere Zilveren Nipkowschijf krijgt uitgereikt voor zijn dertigjarige loopbaan, trok woensdagavond 704.000 kijkers.

De Top 25 wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur. Daar keken ruim 1,8 miljoen mensen naar. De WK-voetbalwedstrijd tussen Japan en Engeland wist 967.000 kijkers te boeien.