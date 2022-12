Sam Asghari: Britney beheert haar sociale media-accounts zelf

„Ik bepaal niet eens wat we eten”, aldus Asghari. Volgens het model is Spears zelf de enige die de controle heeft over haar social media en de berichten die ze daar deelt.

Asghari begrijpt wel waarom de vraag aan hem is gesteld. „In het verleden zijn er veel dingen gebeurd. Haar fans zijn gewoon beschermend. Dat zijn goede fans.”

Spears had een zenuwinzinking in 2007, waarna ze in 2008 onder volledige curatele van haar vader Jamie kwam te staan. Aan die curatele kwam eind 2021 een einde.