Amerikaanse rapper Trey Songz beschuldigd van verkrachting

De vrouw, die anoniem wil blijven, zou in 2016 een seksuele relatie met de rapper hebben gehad, meldt entertainmentwebsite TMZ. Songz zou haar op een avond mee naar boven hebben gevraagd tijdens een huisfeest in Los Angeles. Zij wist dat dit met de intentie was om seks met haar te hebben, maar eenmaal boven zou de artiest haar hebben gedwongen tot anale seks, wat zij niet wilde.

De vrouw zou na de gebeurtenis naar het ziekenhuis zijn gegaan, waar artsen tot de conclusie kwamen dat zij ’ernstig’ verwond was. Ze zou ook de politie hebben gebeld, maar durfde de naam van de artiest niet te onthullen.

De woordvoerster van de vrouw stelt dat het gedrag van Songz ’onacceptabel’ was. Zij staat ook twee andere vrouwen bij die de rapper hebben aangeklaagd wegens seksueel misbruik. Songz ontkent de aantijgingen.