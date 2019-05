Wiz Khalifa en Big Sean naar nieuw festival

In het Amsterdamse Arenapark komen vier podia waarop muziek uit de verschillende muziekstromingen binnen de urban scene worden gebracht. Op het hoofdpodium staan ook Stefflon Don en Maleek Berry.

Op de Dutch Stage staan nationale artiesten als Boef, Frenna en Jonna Fraser. Op het Old School Stage staan T-Pain, Mya, Bobby V. en Mario. Naast de grote stages, heeft OH MY! Music Festival nog een kleine area, die de bezoeker onderdompelt in Latijns, Caribische sferen.