Vervalser documenten in schandaal Diana-interview: ’De waarheid moet op tafel’

Martin Bashir zou Matt Wiessler de opdracht gegeven hebben om bankafschriften na te maken met betalingen aan een medewerker van haar broer. Momenteel heeft hij corona waardoor hij volgens de BBC niet ondervraagd kan worden. Ⓒ Getty Images

Onthulling na onthulling volgt in het schandaal rond het wereldberoemde interview met Diana in 1995 door Martin Bashir. Leek het er aanvankelijk op dat de broer van de lady hierin een smerig spelletje had gespeeld, nu onthult grafisch designer Matt Wiessler dat hij op verzoek van de journalist bankafschriften vervalste. Iets waarover hij destijds al bij zijn bazen aan de alarmbel trok. Maar dat liep slecht voor hem af... Een schokkend inkijkje in een al even schokkend schandaal.