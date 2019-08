Boris Becker (51): ’Ze vroeg mijn ID toen ik drank wilde kopen’

Dat schrijft Boris Becker op zijn sociale media bij een foto van zichzelf. „Jongens, ik ging naar de supermarkt gisteren en wilde een paar biertjes kopen. De vrouw achter de toonbank vroeg me naar mijn ID.... vertelde haar mijn leeftijd (51), ze zei dat ik er jonger uitzag en weigerde me de vekroop omdat ik geen ID had.... ik neem het als een compliment.” In New York is het tot 21 jaar illegaal om zelf drank te bezitten en te kopen.

Fans reageren toch met enig cynisme: „Zij moet naar de oogarts.” Anderen verbazen zich erover dat de verkoopster Boris Becker niet herkende als de tennislegende die hij is. „Je had moeten zeggen dat je, toen je minderjarig was, te druk was om bier te drinken, omdat je toen de Wimbledon-trofee omhoog moest houden.”