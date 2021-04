André Rieu: ’Zomerconcerten Vrijthof van de baan’

André Rieu vindt de risico’s nog te groot, vooral omdat de traditionele concertreeks in zijn woonplaats ook veel publiek uit het buitenland trekt.

„Helaas zijn we wereldwijd nog niet ver genoeg met de vaccinaties om in juli onbezorgd en gelukkig samen in Maastricht te zingen, te lachen en te dansen. Veel fans in Nederland zijn intussen al gevaccineerd, maar dan toch is het nu onverantwoord de concerten te laten doorgaan”, benadrukt Rieu, die zelf intussen ook is gevaccineerd.

„Daarom verschuiven we het programma door naar 2022. Het is erg jammer dat de traditionele openluchtconcerten met mijn Johann Strauss Orkest niet doorgaan.”

Kerstconcerten

In maart meldde Rieu al dat de kans klein was dat de Vrijthofconcerten dit jaar, ondanks het wereldwijde vaccinatieprogramma, door zouden gaan.

De kerstconcerten die in december in het MECC Maastricht staan gepland, zijn niet geannuleerd. De orkestleider hoopt eveneens dat de geplande concerten in oktober in Chili en Uruguay en in november in Israël.

„In dat land hebben we op één dag duizend kaarten verkocht. Daar is nagenoeg iedereen al gevaccineerd.”

Miljoenenverlies

Het niet doorgaan van de Vrijthofconcerten is voor de orkestleider opnieuw een strop van vele miljoenen.

„Elke zomer zorgen zo’n 150.000 bezoekers uit 90 landen voor een gigantisch feest op het Vrijthof. Het is met de anderhalve meter afstand niet te doen omdat er tijdens de concerten altijd volop wordt meegezongen en gedanst. Vandaar we vandaag spijtig genoeg het besluit hebben genomen om de concerten af te lasten. De veiligheid heeft onze hoogste prioriteit.”

Niet alleen is het een strop voor het wereldberoemde orkest, ook eigenaren van hotels in en om Maastricht lopen veel inkomsten mis nu de zomerconcerten zijn geannuleerd.

Overheidssteun

Dankzij de steun van de overheid liet Rieu eerder al weten de crisis te kunnen overleven. Zijn bedrijf telt 120 vaste medewerkers waarvan de overheid een groot deel van de kosten overneemt.

„We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om alle concerten opnieuw in te plannen voor 2022.”

De nieuwe data zullen op de website van André Rieu worden gemeld. Op 7 juli 2022 staat het eerst concert van een reeks van veertien optredens gepland. Bestellingen en reisarrangementen geboekt via André Rieu Travel blijven automatisch geldig voor 2022. Fans kunnen vanaf vrijdag via de oorspronkelijke orderbevestiging de tickets met de nieuwe datum downloaden.