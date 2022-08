Is Waylon over liefdescrisis heen?

Hij haalt daarbij een songtekst aan van Doris Day: ’Blauwe luchten lachen me tegemoet, niets dan blauwe luchten zie ik. Blauwe lijsters zingen een lied, niets dan lijsters, de hele dag door ’. Die tekst verhaalt verder van grauwe luchten die voorbij zijn en de zon die ’nog nooit zo helder heeft geschenen’ en over ’angstig moeten zijn als het ergste het beste lijkt’. Fans reageren volop met hartjes en zijn blij dat hij geniet van zijn ’prachtige gezin’ en hopen dat hij en Bibi ook genieten ’van elkaar’.

Waylon bevestigde kort na de geboorte van hun tweede kindje Chester dat hij Bibi Breijman bedrogen heeft tijdens haar zwangerschap. Hij gaf toe het te hebben ’verkloot’ en sprak over ’demonen in zijn hoofd’.

Ondertussen staat Bibi maandag zelf stil bij de herdenkingsdag van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië met een tekst ’voor mijn voorouders’, waarin ’het oude Indië’ bezongen wordt. „De zon brandt als vanouds, toch voelt alles koud. Je pijn leek ongehoord. Je stem als een kaars gedoofd. Zoveel dingen zijn jou ooit beloofd. Het trauma dat je te jong groot maakte, maakt je dagelijks nog klein.” Ze laat weten vandaag te herdenken ’zodat het nooit vergeten wordt’.

Over het vreemdgaan van Waylon liet zij zich zelden uit. Onlangs reageerde ze voor het eerst in haar vlog op de emoties die ze daarbij had en gaf ze aan dat ze vooral boos was omdat anderen voor haar spraken.