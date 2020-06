Nieuwe nachtmerrie voor miljardair die zoon Dodi met Diana verloor

Mohamed Al Fayed moet op hoogbejaarde leeftijd nog toezien hoe zijn kinderen elkaar het leven zuur maken Ⓒ Getty Images

23 jaar geleden verloor de steenrijke Mohamed Fayed zijn oudste zoon Dodi, die naast prinses Diana zat tijdens het fatale auto-ongeluk in Parijs. Het verlies en de twijfels rond de ware toedracht ervan trokken nog jaren een zware wissel op zijn leven. Nogmaals verandert het bestaan van de 91-jarige miljardair in een nachtmerrie nu zijn twee andere kinderen elkaar het leven zuur maken in een verbeten strijd.