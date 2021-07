Edoardo geniet van elke seconde huwelijk met Beatrice

Beatrice, de oudste dochter van prins Andrew en Sarah Ferguson, en ’Edo’ trouwden op 17 juli 2020 met elkaar tijdens een kleine ceremonie in de kapel van Allerheiligen op het terrein van Royal Lodge in Windsor. Vanwege de coronacrisis werd het feest in kleine kring gevierd. Er waren slechts een paar gasten, onder wie koningin Elizabeth en prins Philip, de grootouders van Beatrice.

In mei maakten Beatrice en Edo bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. De 32-jarige prinses is in de herfst uitgerekend.