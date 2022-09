Laatste film Bram van der Vlugt vanaf 27 oktober in de bioscoop

Hoewel Bram van der Vlugt meerdere rollen op toneel en op televisie vertolkte, werd hij bij het grote publiek vooral bekend in zijn rol als Sinterklaas, een rol die hij jarenlang vertolkte. Ook toen hij zijn laatste intocht in 2011 had gereden, bleef hij hem nog op tv verschijnen in shows van Paul de Leeuw, in De Club van Sinterklaas en het Feest van Sinterklaas bij RTL. Rond de laatste St. Nicolaasviering tekende hij nog een contract voor twee nieuwe films voor de komende jaren. Eind 2020 overleed hij aan corona.

Grutte Pier, van regisseur Steven de Jong (De Schippers van de Kameleon, Snuf de Hond, De Hel van 63), gaat over de Friese vrijheidsstrijder Pier Gerlofs Donia, een belangrijk historisch figuur voor Friesland. De hoofdrol wordt gespeeld door Milan van Weelden, die speciaal voor de film Fries heeft geleerd. Ook zangeres Elske DeWall, Carla DeBruine, Syb van der Ploeg, Jan Arendz en Cas Jansen doen mee.

Het verhaal speelt zich af in 1514. Pier woont met zijn gezin op een boerderij en probeert in een tijd van vele opstanden het hoofd koel te houden. Wanneer zijn boerderij wordt geplunderd en in brand gestoken, besluit hij zijn land te bevrijden van de gouverneur van Friesland, die hij als bezetter ziet.