Sipke Jan Bousema hoopt ’eindelijk trotse Fries’ te worden

Friesland is de enige provincie die het internationale lhbti-symbool niet hijst op dagen die belangrijk zijn voor de lhbti-gemeenschap. Bousema vertelde in het programma First Dates in tranen hoezeer hem dit aangreep en hoeveel impact dit ook op andere lhbti’ers heeft.

Bekijk ook: Sipke Jan Bousema in tranen tijdens First Dates

„De motie die morgen in stemming wordt gebracht - maak Friesland een regenboogprovincie - draait om meer dan alleen het symbool van de regenboogvlag”, schrijft Bousema. „Het gaat om de aanpak van een concreet en actueel probleem. Het aantal gevallen van discriminatie tegen mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap is in het noorden van Nederland de afgelopen jaren alleen maar gestegen. Het zelfmoordpercentage onder lhbtiq+-jongeren is 4,5 keer zo hoog als bij heterojongeren. Dit zijn harde cijfers.”

Een provincie die zich duidelijk uitspreekt voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn, en dat ook laat zien en horen naar buiten, is een belangrijke stap naar een toekomst zonder discriminatie tegen de regenbooggemeenschap, aldus Bousema. De stemming wordt „voor mij en de partijen die hier al jaren aan werken een spannend moment. De politiek zal morgenavond, woensdag 27 mei, een belangrijk signaal geven. Ik hoop op een kleurrijk signaal.”