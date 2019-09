Meghan ZONDER Harry en Archie naar Amerika

Terwijl Harry en Archie gewoon in Windsor blijven, geniet Meghan in haar eentje van een trip naar de andere kant van de oceaan. „Het is een lastminutereis”, vertelt een bron aan The Times. „Ze is erg enthousiast haar vriendin te steunen en daarna komt ze weer terug.” Naar verwachting vliegt Meghan tegen het einde van het weekend weer naar Londen.

De laatste keer dat de vrouw van Harry een bezoek bracht aan Amerika was in februari voor haar babyshower.

Balmoral

Het nieuws komt kort nadat bekend werd dat Meghan, Harry en Archie niet naar Balmoral zullen afreizen om tijd door te brengen met koningin Elizabeth. Meghan is zelfs nog nooit op het landgoed in Schotland geweest.

Het koppel zou de uitnodiging om naar Balmoral te komen hebben geweigerd omdat ze elkaar al veel zien zien als ze thuis zijn. Volgens een bron zou Harry zijn oma regelmatig bezoeken in Windsor. Ook zouden Harry en Meghan het momenteel te druk hebben met het plannen van hun reis naar Afrika en de voorbereidingen op de kledinglijn van de hertogin.

Super Bowl

Op zaterdag zal Meghan haar goede vriend Williams aanmoedigen tijdens de finale tegen Bianca Andreescu.

Meghan ontmoette Williams voor het eerst tijdens de Super Bowl in Miami in 2010. Het klikte direct tussen de twee en sindsdien zijn het dikke vriendinnen. Afgelopen zomer brachten de tennisprof en haar man Alexis Ohanian, een bezoek aan Meghan om Harry te zien spelen in een polowedstrijd in Ascot, Engeland. Eerder dit jaar hielp Williams ook mee met het voorbereiden van de babyshower van Meghan.

In juli bezocht Meghan ook al een wedstrijd van Serena, toen speelde zij op Wimbledon.

